В Татарстане 11,5 тыс. семей улучшили жилищные условия за счет маткапитала

Фото: газета «Трудовая слава» («Хезмэт даны»)

С начала года Отделение СФР по РТ перечислило средства материнского капитала на улучшение жилищных условий 11 508 семьям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточнили в Социальном фонде по РТ, большинство семей, 9831, направили средства на погашение жилищных кредитов и займов. Еще 1677 семей приобрели или построили жилье, не привлекая заемные средства.

Материнский капитал позволяет решить несколько задач, связанных с жильем. Средства можно использовать при покупке квартиры или дома, на строительство собственного жилья либо при участии в жилищном кооперативе. Также сертификатом можно рассчитаться по обязательствам, связанным с жилищным кредитованием.

Срок использования маткапитала зависит от выбранного способа улучшения жилищных условий. При покупке или строительстве жилья без кредита средства доступны после достижения ребенком трех лет. Если же имеется жилищный кредит, ждать этого срока не нужно: сертификат разрешено использовать для первоначального взноса, а также для погашения основного долга и процентов сразу после возникновения права на маткапитал.

«Собственное жилье остается одной из главных целей, на которые татарстанские семьи направляют материнский капитал. Возможность использовать сертификат в том числе по жилищному кредиту помогает родителям выбрать подходящий для своей ситуации вариант и решить жилищный вопрос», – цитирует пресс-служба управляющего Отделением СФР по Республике Татарстан Эдуарда Вафина.

В организации напомнили, что расчеты с использованием материнского капитала проходят безналично. Средства сертификата не выдаются семье наличными, а перечисляются по выбранному направлению использования.