В Татарстане 11 школ полностью закрыты из-за эпидемиологической ситуации

В Татарстане 11 школ полностью закрыты на разобщение из-за эпидемиологической ситуации. На разобщение также выведены классы в 371 школе, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«По данным на 1 февраля, на разобщении находились классы в 335 школах. Чтобы избежать большого количества заболевших, полностью закрыты на разобщение две школы в Актанышском, три – в Мензелинском, четыре – в Лаишевском и две – в Тетюшском районах», – отметили в министерстве.

На разобщение школьники выводятся в том случае, если в классе не менее 20% детей заболели гриппом или ОРВИ.

Сегодня в республике утренний медицинский фильтр не прошли 820 учащихся.

Ранее руководитель пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова подчеркнула, что в республике не планируется полного перевода школ на дистант.