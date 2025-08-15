В Татарстане 106 тыс. семей получили единое пособие на детей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка по состоянию на 1 августа в РТ получили 106 тысяч семей. На эти цели региональное отделение Социального фонда России по Татарстану направило около 15 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Соцфонда по РТ.

Выплата предоставляется одному из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей при соблюдении ряда условий. Пособие назначается, если ежемесячный доход на каждого члена семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, а доход каждого трудоспособного члена семьи – не менее 4 МРОТ за расчетный период.

Также учитываются требования к собственности семьи, а заявитель и дети должны быть гражданами РФ, постоянно проживающими на территории страны.

Размер пособия зависит от дохода семьи и составляет 50%, 75% или 100% от детского прожиточного минимума в регионе. В 2025 году он равен 14 621 рублю, что означает выплату от 7 310,5 до 14 621 рубля в месяц. Пособие назначается на год и может быть продлено по заявлению.

Управляющий Отделением Социального фонда России по Республике Татарстан Эдуард Вафин отметил, что заявления рассматриваются максимально оперативно – решение принимается в течение 10 рабочих дней с момента получения всех необходимых документов.

При возникновении вопросов можно позвонить в единый контакт-центр – 8 800 100 0001 (режим работы региональной линии с понедельника по четверг – с 08:30 до 17:30, в пятницу – с 08:30 до 16:15, без перерыва, звонок бесплатный).

Всю информацию об услугах Отделения Социального фонда России по Республике Татарстан можно найти на сайте СФР и в официальных аккаунтах в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники и Телеграм.

Национальный проект «Семья», стартовавший 1 января 2025 года, направлен на поддержку семей с детьми, включая финансовую помощь, развитие инфраструктуры и сохранение семейных ценностей.