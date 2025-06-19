В Татарстане 10 выпускников сдали ЕГЭ по физике и обществознанию на 100 баллов

В Татарстане десять выпускников сдали ЕГЭ по физике и обществознанию на сто баллов. В прошлом году за экзамен по физике сто баллов получили 20 одиннадцатиклассников, а по обществознанию – два, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Лицей №131 Казани выпускает двух стобалльников ЕГЭ по физике. По одному стобалльнику подготовили школа №2 Альметьевска, школа №6 Бугульмы, лицей №9 и школа №15 Зеленодольска, Сармановская гимназия, лицей-интернат №7 Казани и IT-лицей КФУ. Единственный стобалльник ЕГЭ по обществознанию завершает обучение в гимназии №183 Казани», – отметили в министерстве.

Всего ЕГЭ по физике в этом году сдали 2 494 выпускника, в 2024 году – 2 094. Средний балл по этому предмету составил 63,94, в прошлом году – 68,44. Не преодолели минимальный порог в 36 баллов 29 одиннадцатиклассников.

ЕГЭ по обществознанию сдали 5 117 выпускников, а в прошлом году их было 5 194. Средний балл по сравнению с 2024 годом снизился с 60,35 до 57,05. Не преодолел минимальный порог в 42 балла 751 выпускник.

Улучшить результат ЕГЭ по физике можно будет 3 июля, по обществознанию – 4 июля. При этом первый результат аннулируется.