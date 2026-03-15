В Татарстане 10 тысяч медиков получат в этом году новую форменную одежду

Фото: пресс-служба Минздрава РТ

Десять тысяч сотрудников ста медицинских учреждений Татарстана в 2026 году получат новую форменную одежду. По проекту Правительства Татарстана и компании-оператора по профессиональной обработке текстильных изделий в республике внедрен единый стиль спецодежды разных цветов для медиков разных подразделений, сообщает Минздрав Татарстана.

Проект реализуется при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова с 2022 года. За это время за счет республиканского бюджета медикам передано 60 тысяч изделий. В 2025 году пилотный проект успешно прошел в Клинической больнице №2 Казани и в ДРКБ. Для персонала разработали персональную форму, установили автоматизированные системы приема и хранения одежды с индивидуальными ячейками.

Фото: пресс-служба Минздрава РТ

Цвет формы зависит от специфики подразделения — стационар или поликлиника, хирургический или терапевтический профиль. Участники проекта, прежде всего сами медработники, отметили повышение уровня комфорта и безопасности. Этот опыт будет использован при дальнейшем масштабировании программы.

В 2026 году стартует новый трехлетний проект по обеспечению медиков республики форменной одеждой. Новая форма выполняется из российских тканей в единой стилистике и соответствует федеральным рекомендациям. Продолжается внедрение системы персонализированного учёта, что позволяет эффективнее использовать бюджетные средства.

Напомним, в 2013 году между Кабинетом министров РТ и оператором по обработке текстиля было подписано инвестиционное соглашение о строительстве первой в России высокотехнологичной фабрики-прачечной.