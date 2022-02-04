В Татарстане 10 школ закрыли из-за ОРВИ у учеников

Из-за распространения острых респираторных вирусных инфекций, в Татарстане временно закрыли десять школ. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«На сегодня в республике полностью закрыто десять школ, в которых обучается 2 833 учащихся», - рассказала Любовь Авдонина.

Также по республике 2560 классов на разобщении – это более 57 тыс. детей. Напомним, что на разобщение уходит класс, если болеют больше 20% учеников. Разобщение длится от 7 до 10 дней.

За сутки на утренних фильтрах в школы не пустили 768 детей из-за симптомов ОРВИ и температуры.

Любовь Авдонина объяснила, что в случае, если в классе выявляется случай коронавируса у педагога или ученика, то Роспотребнадзор действует исходя из ситуации. Если заболевших детей много, то класс разобщают, если нет и соблюдаются все меры профилактики, то класс может продолжить учиться как раньше.