В Татарстане 10 сентября закончится особый порядок легализации мигрантов из РКЛ

Около десяти тысяч мигрантов включены в реестр контролируемых лиц в Татарстане. Это иностранцы, у которых не оформлены те или иные документы.

До 10 сентября продлится особый порядок легализации, с помощью него иностранцы могут избежать депортации. Об этом на пресс-конференции в МВД по РТ рассказал начальник Управления по вопросам миграции МВД по республике Марат Галеев.

«Порядка половины лиц, чьи сведения содержатся в реестре, – это мужчины трудоспособного возраста, которые не имеют документов, подтверждающих право на пребывание в нашей стране, а также на осуществление трудовой деятельности», – сообщил спикер.

Все иностранные граждане и лица без гражданства, не имеющие оснований для законного нахождения на территории России, подлежат включению в реестр, который размещен на сайте МВД России. Он отметил, что реестр контролируемых лиц запустили в России полгода назад.

В Татарстане легализовались чуть меньше двух тысяч человек, из тех, кто находился в реестре. Прием иностранцев, находящихся в России с нарушением миграционного законодательства для легализации, завершится 10 сентября.

«Уникальное право легализоваться действует в соответствии с Указом нашего президента до 10 сентября. Это относится к тем иностранцам, у которых: отсутствуют или истекли сроки действия документов или справок, необходимых для оформления миграционного статуса или гражданства, не имеется регистрации по месту пребывания или месту жительства, нарушены сроки прохождения обязательных процедур, в том числе ежегодного медицинского освидетельствования на наличие опасных заболеваний, государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования или имеются иные нарушения миграционного законодательства», – сказал Марат Галеев.

Решить вопрос об урегулировании правового положения иностранцами состоящими в реестре с 11 сентября 2025 года будет невозможно.

Что должен сделать иностранец для легализации:

обратиться в миграционное подразделение МВД России по месту жительства или фактического пребывания с письменным заявлением об урегулировании правового статуса;

пройти дактилоскопию;

сдать экзамен на знание русского языка;

получить патент, заключить трудовой договор.

Иностранные граждане, которые не урегулировали свой правовой статус, а также не продлили разрешенный срок пребывания на период более 90 дней, (учитываются все поездки в Россию начиная с 1 января 2025 года), обязаны выехать из страны до 11 сентября 2025 года.

С этой даты в отношении иностранцев, утративших законные основания для пребывания в России, до их выдворения за пределы РФ будут применяться все предусмотренные законом меры по ограничению отдельных прав, в том числе и на въезд в будущем.

«Для лиц, размещенных в реестре, предусмотрены значительные ограничения, которые в том числе касаются найма и покупки жилья, осуществления банковских операций и многие другие. Одна из самых эффективных мер – это запрет на осуществление банковских операций. Стоит отметить, что не все лица в реестре – нелегальные мигранты», – дополнил он.