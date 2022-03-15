В Татарстане 10 победителей программы «Земский учитель» получат по 1 млн рублей

В Татарстане выберут 10 победителей программы «Земский учитель». Они получат единовременную выплату в размере 1 млн рублей, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн рублей получит учитель, прибывший или переехавший на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, поселок городского типа или город с населением до 50 тыс. человек», – отметили в министерстве.

Стать участниками программы могут учителя со средним профессиональным или высшим образованием, отвечающие квалификационным требованиям и профессиональным стандартам. Они должны заключить трудовой договор с образовательной организацией сроком не менее пяти лет.

Программа действует с 2020 по 2024 годы. Прием заявок и документов на участие продлится до 15 апреля.