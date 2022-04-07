В Татарстане 10 лучших билингвальных детсадов получат гранты в размере 500 тыс. рублей

В Татарстане десять дошкольных образовательных организаций получат гранты «Лучший билингвальный детский сад» в размере 500 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Стартовал первый этап конкурсного отбора на соискание гранта „Лучший билингвальный детский сад”. Принято 48 заявок от дошкольных образовательных организаций республики из 37 муниципальных образований», — отметили в министерстве.

Первый этап конкурса продлится до 13 апреля. Участники должны представить и защитить проект, направленный на совершенствование билингвального образования дошкольников.

Второй этап состоится с 18 по 29 апреля. На этом этапе предусмотрен выезд экспертной комиссии в детские сады, чтобы оценить деятельность соискателей гранта по билингвальному образованию детей дошкольного возраста.