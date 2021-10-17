В Татарстане 10 человек умерли от коронавирусной инфекции

В Татарстане, по статистике Минздрава РТ, от Covid-19 заминувшие сутки умерли 10 человек.

Среди них трое мужчин 1942, 1953 и 1955 годов рождения и семь женщин 1956, 1951, 1934, 1959 (двое), 1960 и 1972 годов рождения.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким», — отметили в пресс-службе Минздрава РТ.

На данный момент количество жертв коронавируса в республике достигло 857.