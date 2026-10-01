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Общество 1 октября 2026 06:00

В Татарстане 1 октября ожидаются ночные заморозки, днем до +15 и небольшой дождь

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В Татарстане 1 октября ожидаются ночные заморозки, днем до +15 и небольшой дождь
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

1 октября в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северо-западный, северный 6–11 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Минимальная температура воздуха ночью +4...+9 градусов, на крайнем востоке 0...+3, местами в воздухе и на почве заморозки до -2. Максимальная температура воздуха днем +10...+15.

В Казани днем облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северо-восточный, северный 6–11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Максимальная температура воздуха днем +11...+13.

#погода в рт
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