В Татарстане 1 мая ожидается до -2 градусов и сильный ветер

В первый день мая на территории Татарстана сохранится достаточно прохладная погода с ночными заморозками. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Ночью местами, включая Казань, возможны небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Днем существенные осадки маловероятны.

Прогнозируется умеренный западный и северо-западный ветер. В дневные часы местами он будет усиливаться порывами до 15–17 м/с, отмечают синоптики.

Температура воздуха по региону в ночные часы составит от -2 до +3 градусов, в столице Татарстана — от 0 до +2. В светлое время суток воздух прогреется до 7–12 градусов тепла (в Казани — до 8–10 градусов).

Согласно предварительным данным метеорологов, в ближайшие дни температурный фон на территории республики будет постепенно повышаться. Вместе с тем ночные заморозки по-прежнему вероятны.