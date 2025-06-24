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Общество 24 июня 2025 11:11

В Татарстане 1 июля стартует прием заявок на юридическую премию «Юрист года»

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С 1 июля 2025 года в Татарстане начинается прием заявок на участие в ежегодной юридической премии «Юрист года», организуемой региональным отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».

Цель мероприятия – поддержать развитие правового сознания, повысить статус и авторитет юридической профессии, выявить лучших специалистов, активно участвующих в развитии законодательства и защите прав граждан.

Участники могут претендовать на победу в одной из семи номинаций:

  • Правовое просвещение
  • Правосудие
  • Преданность юридической профессии
  • Оказание бесплатной юридической помощи
  • Защита прав и свобод человека и гражданина
  • Обеспечение законности и правопорядка
  • Корпоративный юрист

Победители получат диплом и почетный знак отличия «Юрист года», подтверждающий высокий профессиональный уровень лауреатов.

Подробная информация и условия участия доступны на сайте регионального отделения АЮР (раздел «Премия "Юрист года" РТ»).

#юрист года рт #прием заявок
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