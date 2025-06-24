В Татарстане 1 июля стартует прием заявок на юридическую премию «Юрист года»
С 1 июля 2025 года в Татарстане начинается прием заявок на участие в ежегодной юридической премии «Юрист года», организуемой региональным отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».
Цель мероприятия – поддержать развитие правового сознания, повысить статус и авторитет юридической профессии, выявить лучших специалистов, активно участвующих в развитии законодательства и защите прав граждан.
Участники могут претендовать на победу в одной из семи номинаций:
- Правовое просвещение
- Правосудие
- Преданность юридической профессии
- Оказание бесплатной юридической помощи
- Защита прав и свобод человека и гражданина
- Обеспечение законности и правопорядка
- Корпоративный юрист
Победители получат диплом и почетный знак отличия «Юрист года», подтверждающий высокий профессиональный уровень лауреатов.
Подробная информация и условия участия доступны на сайте регионального отделения АЮР (раздел «Премия "Юрист года" РТ»).