В Татарстане 1 июля стартует прием заявок на юридическую премию «Юрист года»

С 1 июля 2025 года в Татарстане начинается прием заявок на участие в ежегодной юридической премии «Юрист года», организуемой региональным отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».

Цель мероприятия – поддержать развитие правового сознания, повысить статус и авторитет юридической профессии, выявить лучших специалистов, активно участвующих в развитии законодательства и защите прав граждан.

Участники могут претендовать на победу в одной из семи номинаций:

Правовое просвещение

Правосудие

Преданность юридической профессии

Оказание бесплатной юридической помощи

Защита прав и свобод человека и гражданина

Обеспечение законности и правопорядка

Корпоративный юрист

Победители получат диплом и почетный знак отличия «Юрист года», подтверждающий высокий профессиональный уровень лауреатов.

Подробная информация и условия участия доступны на сайте регионального отделения АЮР (раздел «Премия "Юрист года" РТ»).