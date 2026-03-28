В Татарстане 1 апреля стартует санитарно-экологический двухмесячник

Сегодня на субботнем совещании в Доме Правительства РТ министр экологии Татарстана Азат Зиганшин рассказал о предстоящем санитарно-экологическом двухмесячнике, который проходит в Республике в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

Традиционно по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова двухмесячник стартует 1 апреля. В рамках двухмесячника все природоохранные ведомства и муниципальные районы переходят на усиленный режим работы. Основные направления деятельности включают ликвидацию несанкционированных свалок, благоустройство общественных пространств и предупреждение экологических нарушений.

«Двухмесячник – это наша общая масштабная и слаженная работа. Главная задача – к 9 мая привести республику в порядок, уделяя внимание мемориальным комплексам и памятникам, что особенно важно в Год воинской и трудовой доблести в Татарстане», – отметил Азат Зиганшин.

В прошлом году в рамках двухмесячника надзорными ведомствами было выявлено 3 890 нарушений, включая 1 362 несанкционированные свалки. К нарушителям были применены меры административного воздействия на общую сумму 6,4 млн рублей.

В субботниках приняли участие 350 тыс. жителей, было задействовано 8,5 тыс. единиц техники, на полигоны вывезено около 340 тыс. кубометров отходов.

Татарстанцы активны не только в ликвидации свалок, но и в выявлении несанкционированных мест размещения отходов. В республиканскую общественную экологическую приемную только за первые три месяца 2026 года поступило более 500 обращений.

Обращаясь к органам местного самоуправления, глава Минэкологии отметил, что первостепенная задача – предотвратить образование новых несанкционированных свалок. В основном они появляются на муниципальных землях.

В рамках двухмесячника традиционно запланированы вертолетные облеты и комиссионные объезды вдоль железнодорожных полос.

Министр экологии заострил внимание в своем докладе и на том, что двухмесячник традиционно совпадает с началом паводкового периода. В этом году в связи с большим количеством сезонных осадков этот вопрос стоит особенно остро.

«Весеннее половодье становится мощным каналом переноса загрязнений. Вода смывает с прибрежных зон и полей все, что накопилось за зиму – от бытового мусора до отходов животноводства и удобрений. Все это диффузным стоком попадает в наши реки и водохранилища. Прошу муниципальные образования и сельхозпредприятия обратить особое внимание на данный вопрос. Своевременная профилактика загрязнений гораздо эффективнее, чем ликвидация последствий. Чистота наших водных объектов – в зоне нашей общей ответственности», – подчеркнул Зиганшин.

В поддержку двухмесячника 1 апреля стартует традиционный конкурс «Эковесна» в формате 8-недельного марафона, который в этом году посвящен Году единства народов России и Году воинской и трудовой доблести. В прошлом году в рамках конкурса 1100 семей внесли вклад в сохранение чистоты родного края.

Важным событием этой весны также станет Экологический съезд «Вода России», который пройдет 16-17 апреля в Набережных Челнах.

«Мероприятие федерального уровня объединит расширенное совещание по вопросам водопользования с участием заместителя министра природных ресурсов и экологии России Максима Владимировича Королькова и даст старт Всероссийской акции "Вода России" для всех 89 регионов страны», – отметил министр экологии.

Напомним, что Татарстан пятый год подряд является лидером этой акции – в 2025 году более 410 тыс. человек участвовали в очистке берегов рек республики.

Кульминацией двухмесячника станет Центральный субботник, запланированный на 25 апреля. Место проведения будет определено с учетом мнения жителей республики.