В Татарстане за сутки на Куйбышевском водохранилище поднялся уровень воды

За прошедшие сутки на Куйбышевском водохранилище в Татарстане повысился уровень воды. Показатели составили от 1 до 8 см. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На Нижнекамском водохранилище уровни воды за сутки преимущественно понизились. На обоих водохранилищах сохраняется ледостав.

На трех республиканских реках – Кубня, Меша и Мелля – продолжается ледоход. Уровень воды на реках Предволжья и Западного Закамья за сутки поднялся от 2-4 см до более чем полуметра. На реках остальной территории Татарстана наблюдается понижение высоты уровней воды.

Остаются подтопленными 4 низководных моста в Буинском, Нурлатском и Новошешминском районах РТ.