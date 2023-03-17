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В Татарстане за сутки на Куйбышевском водохранилище поднялся уровень воды
За прошедшие сутки на Куйбышевском водохранилище в Татарстане повысился уровень воды. Показатели составили от 1 до 8 см. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
На Нижнекамском водохранилище уровни воды за сутки преимущественно понизились. На обоих водохранилищах сохраняется ледостав.
На трех республиканских реках – Кубня, Меша и Мелля – продолжается ледоход. Уровень воды на реках Предволжья и Западного Закамья за сутки поднялся от 2-4 см до более чем полуметра. На реках остальной территории Татарстана наблюдается понижение высоты уровней воды.
Остаются подтопленными 4 низководных моста в Буинском, Нурлатском и Новошешминском районах РТ.
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