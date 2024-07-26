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В Татарстане мелеет одно из крупнейших озер республики
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В поселке Песчаные Ковали начало мелеть самое большое озеро в Татарстане — Ковалинское. Отметим, что оно является республиканским памятником природы.
По словам специалистов, площадь озера стала меньше на треть. Причем одна из причин данной проблемы - строительство домов и бурение скважин недалеко от озера.
Подробнее о том, как работают над решением проблемы обмеления озера Ковалинское – в сюжете ТНВ.
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