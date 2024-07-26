В Татарстане мелеет одно из крупнейших озер республики

В поселке Песчаные Ковали начало мелеть самое большое озеро в Татарстане — Ковалинское. Отметим, что оно является республиканским памятником природы.

По словам специалистов, площадь озера стала меньше на треть. Причем одна из причин данной проблемы - строительство домов и бурение скважин недалеко от озера.

Подробнее о том, как работают над решением проблемы обмеления озера Ковалинское – в сюжете ТНВ.