За три года Татарстан направил на реализацию нацпроектов 88 млрд рублей

В Татарстане за три года на реализацию национальных проектов было направлено 88 млрд рублей, в том числе около 65 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом во время посещения сельхозкооператива «Заготовитель», расположенного в промышленном парке «Сокуры» Лаишевского района, сообщил журналистам заместитель министра экономики РТ Айрат Шамсиев.

«До начала реализации нацпроектов в 2019 году в Татарстане действовали свои республиканские программы, на которые мы ежегодно до 50 млрд рублей направляли. На эти средства создается социальная инфраструктура не только в крупных городах, но и во всех населенных пунктах республики», – сказал спикер.

В этом году Татарстан участвует в реализации 45 региональных проектов, входящих в состав 11 национальных проектов.

«Мы продолжаем реализовывать национальные проекты вместе с нашими республиканскими программами, что дает большой синергетический эффект», – подчеркнул замминистра экономики.

Он уточнил, что за три года реализации нацпроектов в Татарстане было построено 10 школ более чем на 10 тыс. учащихся, 58 детских садов почти на 12 тыс. мест, из которых половина – для детей ясельного возраста. Кроме того, было построено и отремонтировано свыше 30 спортивных объектов, закуплено оборудование для 31 площадки для сдачи норм ГТО, обустроено 170 общественных пространств, построено 14 сельских клубов, 11 объектов культуры, приведено в нормативное состояние около 700 км региональных дорог.

По словам Шамсиева, самыми крупными построенными социальными объектами стали Центр детской онкологии, гематологии и хирургии на базе Детской республиканской клинической больницы и жилой корпус психоневрологического интерната на 97 мест в Арском районе.

По нацпроекту «Жилье и городская среда» приобретено более 200 квартир для расселения граждан из аварийного жилья. А по нацпроекту «Экология» построены и реконструированы 15 очистных сооружений и ливневых канализаций, проведена рекультивация земель с нефтесодержащими загрязнениями, завершаются работы по ликвидации двух несанкционированных свалок и начата расчистка трех водных объектов.

В республике также реализуется национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Благодаря ему, а также региональной продержке предпринимали могу открыть свое дело, наладить производство и выйти на международный рынок.

Так, например, группе компаний под брендом «Фабрика здоровых продуктов» Министерством экономики РТ и подведомственными организациями оказана господдержка на общую сумму 50,2 млн рублей. Компания занимается заготовкой и переработкой лекарственных трав, ягод и фруктов, изготовлением и реализацией чайных смесей и чаев.

Как рассказал журналистам депутат Госдумы Айрат Фаррахов, представитель этого производства попросил оказать законодательную поддержку, чтобы продукция попала в аптечные сети.

«Госдума приняла закон о том, что сегодня безрецептурные препараты могут продаваться через маркетплейсы, несетевые аптеки. На территории России большое количество аптек. Это хорошая идея, чтобы такой нелекарственный продукт, но оказывающий положительное воздействие на здоровье, попал в аптеки. Нужно, чтобы с ним врачи ознакомились. И аптечные организации могли бы распространять прекрасный отечественный продукт. Подумаем, каким образом это реализовать», – отметил он.

В этом году на поддержку предпринимателей Татарстану выделено 1,2 млрд рублей, в том числе по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» – 249 млн рублей.

Национальные проекты были инициированы Президентом России Владимиром Путиным.