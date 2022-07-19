В Татарстан вернулась первая группа паломников во главе с Камилем Самигуллиным

В Татарстан вернулась первая группа паломников, совершивших хадж вместе с оператором «ДУМ РТ Хадж». Среди прибывших был и муфтий РТ Камиль Самигуллин, передает пресс-служба ДУМ республики.

«По доброй традиции в международном аэропорту имени Габдуллы Тукая их встретили первый заместитель муфтия Ильфар хазрат Хасанов, представители оператора „ДУМ РТ Хадж“, близкие, друзья и члены семьи», — сказано в сообщении.

В Казань вернулись 65 паломников, которые отправились в святые места 1 июля. Они совершили хадж под руководством имам-мухтасиба Ютазинского района Марата Марданшина и председателя Комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ Аббяса Кадирова.

Отмечается, что изначально на борту самолета, вылетевшего из Джидды в Стамбул, находились 67 татарстанцев. Во время рейса 62-летней хаджие стало плохо, ей была оказана экстренная помощь. Как только самолет приземлился в Стамбуле, ее на машине скорой помощи отправили в клинику.

«ДУМ РТ Хадж» является одним из восьми официальных хадж-операторов России. Последние паломники из Татарстана прибудут в Казань 22 и 23 июля. Самому молодому хаджию в этом году — 21 год, самому старшему — 64.