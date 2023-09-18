В Татарстан стартовал отборочный этап чемпионата «Абилимпикс»-2023

Отборочный этап Национального чемпионата «Абилимпикс»-2023 стартовал сегодня в Татарстане. Республику на соревнованиях представляют 97 участников, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Центра развития профессиональных компетенций РТ.

«Начались соревнования отборочного этапа Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" президентской платформы "Россия – страна возможностей". В этом году более 21 тыс. человек из 89 субъектов страны стали участниками региональных чемпионатов. Движение позволяет реализовать себя более чем в 196 профессиях», – сообщили в пресс-службе.

Татарстан принимает активное участие в движении «Абилимпикс» с 2017 года. В мае 2023 года участниками регионального чемпионата «Абилимпикс» стали около 1,3 тыс. человек, которые состязались по 100 компетенциям на 36 площадках региона. По итогам состязаний были определены 152 победителя, которые представят республику на Национальном чемпионате 2023 года, 55 из них примут участие в финале без отборочных соревнований.

Финал национального чемпионата «Абилимпикс» пройдет с 20 по 23 октября в Москве. Молодые специалисты будут состязаться по 49 основным компетенциям.