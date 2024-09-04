В Татарстан с начала года ввезено 28 тыс. голов крупного рогатого скота

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В Татарстан с начала этого года ввезено около 28 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 696 животных из зарубежных стран. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Габдулхак Мотыгуллин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Большое количество поголовья поступает в Татарстан из других регионов и стран. С начала года для убоя завезено 18 тыс. голов, для содержания и разведения – 10 тыс. голов. Поступление поголовья продолжается», – рассказал спикер.

При этом он заметил, что чем больше ввозится животных, тем выше вероятность завоза какого-то заболевания. «Учитывая значительные объемы завоза животных, основная задача не допустить в республику больной скот. Поэтому прибывшие животные проходят карантинные мероприятия», – подчеркнул замначальника Главного управления ветеринарии.

По его словам, особую опасность по-прежнему представляет несанкционированный ввоз в республику животных и продукции животного происхождения.

Мотыгуллин также напомнил, что при возникновении особо опасных заболеваний по вине владельца животных и птиц компенсация за их убой не выплачивается. Так, например, у Лениногорской птицефабрики, где год назад выявили грипп птиц, были нарушения по биозащите. Поэтому Правительство республики в компенсации им отказало.

«Во всех ветеринарных правилах написано, что владелец животных обязан обеспечить биологическую защиту. Если нет биозащиты, зараза может попасть в хозяйство и дальше распространяться. Если вирус в дальнейшем попадет в крупное предприятие, и заболеют люди, это тяжкие последствия», – отметил спикер.

Он добавил, что по статье 249 УК РФ за нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотии или иные тяжкие последствия, предусмотрены штраф до 120 тыс. рублей или лишение свободы до двух лет. «В Татарстане эту статью еще не применяли. Но могут применить. Об этом нужно помнить», – заявил Мотыгуллин.

В течение года в Татарстане будет проведено около 5 млн вакцинаций животных, более 4,5 млн диагностических исследований на заболевания, почти 2 млн профилактических обработок.