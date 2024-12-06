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Происшествия 6 декабря 2024 16:20

Руководство строительной фирмы в РТ предстанет перед судом за неуплату 49 млн

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В Татарстане руководство строительной фирмы предстанет перед судом за неуплату налогов.

Выяснилось, что на протяжении двух лет руководители компании «СК РЕГИОН ПЛЮС», путем внесения в налоговые декларации липовых данных о фиктивных взаимоотношениях с 23 контрагентами, уклонились от уплаты налога на сумму более 49 миллионов рублей.

СУ СК России по Татарстану совместно с сотрудниками региональных УЭБиПК МВД и Управлением Федеральной налоговой службы продолжают расследование.

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