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Руководство строительной фирмы в РТ предстанет перед судом за неуплату 49 млн
В Татарстане руководство строительной фирмы предстанет перед судом за неуплату налогов.
Выяснилось, что на протяжении двух лет руководители компании «СК РЕГИОН ПЛЮС», путем внесения в налоговые декларации липовых данных о фиктивных взаимоотношениях с 23 контрагентами, уклонились от уплаты налога на сумму более 49 миллионов рублей.
СУ СК России по Татарстану совместно с сотрудниками региональных УЭБиПК МВД и Управлением Федеральной налоговой службы продолжают расследование.
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