Руководство строительной фирмы в РТ предстанет перед судом за неуплату 49 млн

В Татарстане руководство строительной фирмы предстанет перед судом за неуплату налогов.

Выяснилось, что на протяжении двух лет руководители компании «СК РЕГИОН ПЛЮС», путем внесения в налоговые декларации липовых данных о фиктивных взаимоотношениях с 23 контрагентами, уклонились от уплаты налога на сумму более 49 миллионов рублей.

СУ СК России по Татарстану совместно с сотрудниками региональных УЭБиПК МВД и Управлением Федеральной налоговой службы продолжают расследование.