В Татарстан пришло 1,3 млн доз вакцины против гриппа

В Татарстан пришла новая партия вакцины против гриппа. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«В общей сложности у нас поступило 1 368 660 доз. Это вакцина для взрослых "Совигрипп", вакцина для детей также "Совигрипп" и вакцина для детей и беременных "Ультрикс Квадри"», – рассказала замруководителя ведомства.

В этом году запланировано привить против гриппа чуть больше 2,4 млн жителей Татарстана.

То есть в республику поступило 56% вакцин от потребности.

Любовь Авдонина добавила, что в этом эпидсезоне заболевания гриппом пока не регистрировали. По ее словам, сейчас лучшее время чтобы привиться и защитить свой организм от этого вируса.