В Татарстан пришла вакцина от гриппа для детей и беременных

В Татарстан поступила партия вакцины против гриппа, которой будут прививать беременных женщин и детей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«Уже вовсю используется вакцина "Совигрипп", к нам пришла вакцина "Ультрикс Квадри", мы ее распределяем по медицинским организациям. В течение нескольких дней она появится», – отметил спикер.

Жаворонков добавил, что второй вакциной будут прививать в первую очередь детей и беременных женщин. Замминистра напомнил, что прививку от гриппа можно совместить с вакциной от коронавируса.

Напомним, что на этой неделе в РТ привезли первую партию вакцины против гриппа.