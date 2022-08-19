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Ру Тат
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Здоровье
19 августа 2022  14:07
Эвелина Киселёва

В Татарстан пришла вакцина от гриппа для детей и беременных

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В Татарстан поступила партия вакцины против гриппа, которой будут прививать беременных женщин и детей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«Уже вовсю используется вакцина "Совигрипп", к нам пришла вакцина "Ультрикс Квадри", мы ее распределяем по медицинским организациям. В течение нескольких дней она появится», – отметил спикер.

Жаворонков добавил, что второй вакциной будут прививать в первую очередь детей и беременных женщин. Замминистра напомнил, что прививку от гриппа можно совместить с вакциной от коронавируса.

Напомним, что на этой неделе в РТ привезли первую партию вакцины против гриппа.

#грипп
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