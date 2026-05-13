В Татарстан приехали представители 27 зарубежных торгово-промышленных палат

В Казани стартовал Международный форум торгово-промышленных палат стран Организации исламского сотрудничества. За несколько часов до официального открытия председатель Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев и президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин рассказали о главных темах предстоящего форума, зарубежных участниках и задачах деловой площадки. Пресс-конференция прошла в «Татар-информе».

По словам Шамиля Агеева, Татарстан принимает представителей 27 зарубежных торгово-промышленных палат из 18 стран. Среди участников – не только государства исламского мира, но и страны СНГ.

«Есть и наши давние друзья, и те, кто впервые посещает Татарстан. Организовать это в современных логистических условиях было непросто. Нам важно, чтобы на базе Международного форума ТПП участники смогли создать крепкие связи между собой», – отметил он.

Агеев подчеркнул, что представители зарубежных палат примут участие не только в мероприятиях самого форума, но и в событиях международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum», что даст дополнительные возможности для делового общения и поиска партнеров.

Президент ТПП России Сергей Катырин сделал акцент на значении личного общения между предпринимателями и деловыми объединениями.

«Любой форум – это выработка доверия, каждый форум укрепляет доверие между теми, кто в нем участвует. Это важно не только для представителей системы палат, но и для бизнеса, который приехал в Казань», – подчеркнул он.

Катырин рассказал, что сегодня система торгово-промышленных палат оказывает предпринимателям более 500 различных услуг – от оформления сертификатов и лицензий до сопровождения экспортных операций и помощи при регистрации бизнеса.

По его словам, одна из главных задач – сделать эти сервисы максимально быстрыми, удобными и доступными как для российских компаний, так и для зарубежных партнеров.

Отдельное внимание в рамках форума уделят вопросам безопасности бизнеса, логистики, взаимодействия с банками, налоговыми и таможенными органами, а также внедрению цифровых технологий и искусственного интеллекта.

Уже сегодня в рамках форума пройдет панельная дискуссия, посвященная цифровой трансформации торгово-промышленных палат и практике внедрения искусственного интеллекта в их работу.

«В разных регионах используются разные практики, по-разному применяются цифровые технологии. Поэтому это будет, скорее, обмен опытом, чем просто презентация отдельных проектов», – отметил Сергей Катырин.

Одной из ключевых тем форума станет промышленный туризм. По словам Катырина, за последние два года в России этим направлением начали заниматься особенно активно.

Сегодня около двух тысяч предприятий по всей стране открыты для посещения. Такие проекты помогают привлекать инвесторов, знакомить молодежь с современными производствами, формировать кадровый резерв и продвигать бренд региона.

Еще одна сессия будет посвящена развитию креативных индустрий. При ТПП России уже создан специальный совет по развитию этого направления, и участники форума обсудят перспективы креативной экономики вместе с зарубежными коллегами.

Традиционно отдельный блок посвятят международному коммерческому арбитражу. На площадке форума обсудят вопросы международного арбитражного разбирательства, возможности российских и международных институтов, а также практику разрешения коммерческих споров.

14 и 15 мая деловая программа продолжится на площадке МВЦ KazanExpo. Участников ждут тематические сессии по туризму, креативной экономике и международному арбитражу, посещение выставки Russia Halal Expo, а также выезды на промышленные предприятия Татарстана и встречи с зарубежными партнерами.