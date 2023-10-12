В Татарстан придут заморозки

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По прогнозу Гидрометцентра РТ на 12 октября, ночные температуры в республике станут отрицательными.

В целом Татарстан ожидает ветреный и холодный день, сохраняется вероятность выпадения дождя со снегом. Днем +4… +9˚, ночью -2… +2˚.

В Казани ветер западный, юго-западный 9 — 14 м/с, порывами 15 — 20 м/с, локально до 24 м/с. Днем от 6 до 8˚ выше нуля, ночью -1… +1˚. Небольшой и умеренный дождь, в отдельных районах с мокрым снегом.