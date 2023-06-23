В Татарстан придет потепление вместе с дождями и грозами

На предстоящих выходных в Татарстане ожидается повышение температурного фона и ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Завтра, 24 июня, над республикой сохранится переменная облачность. Ночью существенные осадки маловероятны. Однако днем и вечером местами (но не в Казани, преимущественно — на востоке региона) ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Прогнозируется юго-восточный ветер силой от 4 до 9 м/с. При грозах возможны кратковременные усиления ветра до 15–17 м/с, отмечают синоптики.

Температура воздуха в ночные часы составит от 3 до 8 градусов выше нуля, на западе — до +11 (в столице РТ — от +8 до +10). В светлое время суток воздух прогреется до 18–23 градусов тепла (в Казани — до +20, +22 градусов).

В воскресенье, 25 июня, днем кое-где также возможны небольшие дожди. Будет дуть северо-восточный ветер от 3 до 8 м/с. Температура воздуха по региону составит от +6 до +11 градусов в темное время суток и от +20 до +25 — в дневные часы.

В светлое время понедельника, 26 июня, местами сохранится вероятность небольших дождей. Ветер не должен ни усилиться, ни поменять направление. Днем температурный фон чуть понизится — до 19–24 градусов тепла.