В Татарстан придет небольшое похолодание и вернутся дожди

Завтра, 4 октября, на территории Татарстана ожидается похолодание, а также небольшие дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Понижение температур — от 3 до 8 градусов ночью и от 10 до 15 днем — связано с прохождением холодного атмосферного фронта. Ожидаются небольшие дожди, преимущественно на западе республики.

В среду, четверг и пятницу на РТ продолжат влиять атмосферные фронты. По-прежнему возможны дожди. Температуры составят от 4 до 9 градусов в ночное время суток, днем воздух прогреется до 8–14 градусов. Также ожидаются усиления ветра до 15–16 м/с.

Предварительно, днем в субботу осадки прекратятся, а температуры поднимутся до 11–16 градусов.