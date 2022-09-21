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Официальная хроника
21 сентября 2022  16:08

В Татарстан прибыл Премьер-министр Беларуси Роман Головченко

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В Татарстан с рабочим визитом прибыл Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко. В международном аэропорту «Казань» его встретили Президент РТ Рустам Минниханов и глава Минпромторга РТ Олег Коробченко.

 

Фото: пресс-служба Президента РТ

По информации пресс-службы Президента РТ, Головченко пробудет в Татарстане два дня. За это время он намерен принять участие в бизнес-форуме «Татарстан — Беларусь», ознакомиться с экономикой и инновационными технологиями РТ, а также провести переговоры с Рустамом Миннихановым.

#Беларусь #Рустам Минниханов
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