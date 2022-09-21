В Татарстан прибыл Премьер-министр Беларуси Роман Головченко
В Татарстан с рабочим визитом прибыл Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко. В международном аэропорту «Казань» его встретили Президент РТ Рустам Минниханов и глава Минпромторга РТ Олег Коробченко.
По информации пресс-службы Президента РТ, Головченко пробудет в Татарстане два дня. За это время он намерен принять участие в бизнес-форуме «Татарстан — Беларусь», ознакомиться с экономикой и инновационными технологиями РТ, а также провести переговоры с Рустамом Миннихановым.