В Татарстан прибыл Премьер-министр Беларуси Роман Головченко

В Татарстан с рабочим визитом прибыл Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко. В международном аэропорту «Казань» его встретили Президент РТ Рустам Минниханов и глава Минпромторга РТ Олег Коробченко.

Фото: пресс-служба Президента РТ

По информации пресс-службы Президента РТ, Головченко пробудет в Татарстане два дня. За это время он намерен принять участие в бизнес-форуме «Татарстан — Беларусь», ознакомиться с экономикой и инновационными технологиями РТ, а также провести переговоры с Рустамом Миннихановым.