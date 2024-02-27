В Татарстан прибудут участники Всемирного фестиваля молодежи из 55 стран

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан стал одним из 30 городов — участников региональной программы Всемирного фестиваля молодежи. С 13 по 16 марта республику посетят порядка 100 молодых людей из разных стран, сообщает Минмолодежи РТ со ссылкой на главу ведомства Рината Садыкова.

Поездки в регионы стартуют после завершения основной программы в «Сириусе». Предусмотрено несколько маршрутов — «Жить и работать в России», «Дорога памяти», «Страна без границ», «Мы вернулись в Россию», международная выставка-форум «Россия». По ним направятся 2 тысячи иностранцев.

Вне зависимости от направления, все они на три дня остановятся в Москве, чтобы посетить выставку-форум «Россия». Поездки же в регионы позволят молодым людям лучше узнать страну, ее традиции, историческое наследие а также оценить многообразие народов, живущих в ней, и экономический потенциал регионов.

Ринат Садыков рассказал, что в Татарстане побывают участники фестиваля из 55 стран, в том числе из Австрии, Аргентины, Болгарии, Ливана, Македонии, Венгрии, Саудовской Аравии, Сербии, Финляндии и других.

«Для гостей мы подготовили интересную программу — дискуссии, культурно-познавательные мероприятия, знакомство с традициями, обычаями и национальной кухней республики, экскурсии по знаковым местам. У нас богатый опыт проведения международных событий. Так, совместно с Академией молодежной дипломатии РТ активно проводим молодежные мероприятия — Глобальный форум молодых дипломатов, Казанский глобальный молодежный саммит, Премия молодых лидеров БРИКС и ШОС, Казанский форум молодых предпринимателей стран ОИС, Форум молодых дипломатов стран ОИС и другие», — поделился подробностями министр.

Напомним, что Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта в соответствии с указом Президента Владимира Путина в целях развития международного молодёжного сотрудничества.