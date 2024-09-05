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В Татарстан поступило более 598,5 тыс. доз вакцины против гриппа
В Татарстан на сегодня поступило более 598,5 тыс. доз вакцины против гриппа. Об этом сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина на пресс-конференции в «Татар-информе».
«В том числе поступило 279 280 доз вакцин „Флю-М“, которой вакцинируют детей, и „Ультрикс Квадри“, а также 319 290 доз вакцины „Совигрипп“ для взрослого населения. То есть три вида вакцины», — рассказала главный государственный санитарный врач по республике.
В ближайшие дни ожидается поступление еще 400 тыс. доз вакцины, добавил заместитель министра здравоохранения РТ, начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Филатов.
«То есть фактически около миллиона доз вакцин будет», — отметил он.
В Татарстане уже прошли вакцинацию против гриппа более 167,6 тыс. человек, о чем сообщал «Татар-информ».
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