В Татарстан поступило более 598,5 тыс. доз вакцины против гриппа

В Татарстан на сегодня поступило более 598,5 тыс. доз вакцины против гриппа. Об этом сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина на пресс-конференции в «Татар-информе».

«В том числе поступило 279 280 доз вакцин „Флю-М“, которой вакцинируют детей, и „Ультрикс Квадри“, а также 319 290 доз вакцины „Совигрипп“ для взрослого населения. То есть три вида вакцины», — рассказала главный государственный санитарный врач по республике.

В ближайшие дни ожидается поступление еще 400 тыс. доз вакцины, добавил заместитель министра здравоохранения РТ, начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Филатов.

«То есть фактически около миллиона доз вакцин будет», — отметил он.

В Татарстане уже прошли вакцинацию против гриппа более 167,6 тыс. человек, о чем сообщал «Татар-информ».