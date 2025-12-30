В Татарстан поступили два новых пассажирских локомотива

Локомотивное депо в Агрызе пополнилось двумя новыми пассажирскими магистральными тепловозами ТЭП70БС. Новые локомотивы будут задействованы на самых востребованных маршрутах в Татарстане, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

«Обновление локомотивного парка – одна из приоритетных задач Горьковской магистрали, направленная на повышение безопасности движения поездов, улучшение качества обслуживания пассажиров и снижение воздействия на окружающую среду», – отметил начальник ГЖД Сергей Дорофеевский.

Тепловозы построены на Коломенском заводе. Их мощность составляет 4 тыс. лошадиных сил, конструкционная скорость – 160 км/ч. Они предназначены для вождения пассажирских поездов дальнего следования и межрегионального сообщения на неэлектрифицированных участках.

Теперь в депо уже около 50 тепловозов этой серии.