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Ру Тат
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Здоровье
11 марта 2022  11:11
Эвелина Киселёва

В Татарстан поступила новая партия вакцины против Covid-19 для подростков

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В Татарстан пришла новая партия вакцины против новой коронавирусной инфекции для детей. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«Мы входим в процесс регулярных поставок детской вакцины, поступили дозы детской вакцины "Спутник М"», – отметил спикер.

Последний транш составил 960 комплектов доз.

Владимир Жаворонков объяснил, что есть поликлиники, где спрос на детскую вакцину очень высокий. В других же учреждениях «Спутник М» залеживается. Но невозможно из одного медучреждения перенести востребованные дозы в другие поликлиники, именно поэтому пока не все дозы из первой партии в 2700 доз освоены.

На сегодня привито первым компонентом вакцины 2006 подростков.

Напомним, что прививают «Спутником М» детей от 12 лет до совершеннолетия.
 

#коронавирус #вакцина #дети
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