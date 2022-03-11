В Татарстан поступила новая партия вакцины против Covid-19 для подростков
В Татарстан пришла новая партия вакцины против новой коронавирусной инфекции для детей. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.
«Мы входим в процесс регулярных поставок детской вакцины, поступили дозы детской вакцины "Спутник М"», – отметил спикер.
Последний транш составил 960 комплектов доз.
Владимир Жаворонков объяснил, что есть поликлиники, где спрос на детскую вакцину очень высокий. В других же учреждениях «Спутник М» залеживается. Но невозможно из одного медучреждения перенести востребованные дозы в другие поликлиники, именно поэтому пока не все дозы из первой партии в 2700 доз освоены.
На сегодня привито первым компонентом вакцины 2006 подростков.
Напомним, что прививают «Спутником М» детей от 12 лет до совершеннолетия.