В Татарстан поступил новый комбайн имени Габдуллы Тукая

В Татарстан поступил новый комбайн - RSM 161 имени Габдуллы Тукая. Сельхозтехнику получила агрофирма «Август-Тюлячи», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«В составе партии из трех сельхозмашин доставлена и эксклюзивная модель RSM 161 имени Габдуллы Тукая», - говорится в сообщении.

Российский производитель сельхозтехники выпустил 95 агромашин, которые названы в честь деятелей, оставивших яркий след в истории России. В их числе – космонавты, поэты и композиторы, известные ученые-селекционеры и др.

Для каждого региона выбран свой герой. Так, комбайн для Татарстана назван в честь татарского поэта Габдуллы Тукая.