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В Татарстан поступил новый комбайн имени Габдуллы Тукая
В Татарстан поступил новый комбайн - RSM 161 имени Габдуллы Тукая. Сельхозтехнику получила агрофирма «Август-Тюлячи», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.
«В составе партии из трех сельхозмашин доставлена и эксклюзивная модель RSM 161 имени Габдуллы Тукая», - говорится в сообщении.
Российский производитель сельхозтехники выпустил 95 агромашин, которые названы в честь деятелей, оставивших яркий след в истории России. В их числе – космонавты, поэты и композиторы, известные ученые-селекционеры и др.
Для каждого региона выбран свой герой. Так, комбайн для Татарстана назван в честь татарского поэта Габдуллы Тукая.
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