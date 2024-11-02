В Татарстан переехали 45 специалистов для работы на предприятиях ОПК

В этом году в Татарстан по программе трудовой мобильности «Мобильность 2.0» для работы на предприятиях ОПК переехали 45 человек. Из них 34 специалиста прибыли из других регионов страны, 11 работников сменили район проживания из-за трудоустройства внутри республики. Об этом «Татар-информу» сообщила заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова.

«Для предприятий ОПК существует программа „Трудовая мобильность — Мобильность 2.0“. Это поддержка при переезде потенциального работника на предприятие ОПК из других субъектов страны либо в пределах региона, если сотрудники переезжают из удаленных районов на расстояние не менее 50 км», — рассказала она.

В таком случае предприятие может претендовать на выплату из Социального фонда в размере 12 минимальных размеров оплаты труда. При этом работодатель берет на себя определенные обязательства, что обеспечит переезд, предоставит жилье, организует обучение работников. Размер субсидии составляет более 320 тыс. рублей.