Управление ветеринарии: В Татарстане много скота и птицы завозится неофициально

В Татарстан много скота и птицы перекупщиками завозится неофициально. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Габдулхак Мотыгуллин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«К сожалению, лицами, осуществляющими перепродажу животных, много скота и птицы в республику завозится неофициально. Современные цифровые технологии им на руку. По объявлению любых животных в любое время могут достать. Работа многих перекупщиков вне закона и вне контроля», – рассказал спикер.

Мотыгуллин подчеркнул, что эпизоотическая ситуация в мире по особо опасным инфекционным заболеваниям животных очень тревожная. А Татарстан имеет тесные экономические связи со всеми регионами России, добавил он.

«В республику завозится большое количество животных и птиц. Для сохранения стабильности по заболеваниям благополучие других регионов России сильно влияет на благополучие Татарстана», – отметил замначальника Главного управления ветеринарии.

По его словам, в прошлом году в Татарстан официально завезено 54,1 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе более 5 тыс. голов импортных животных.