В Татарстан будет принесен недавно обретенный список Казанской иконы Божией Матери

6 мая 2024 года по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла стартовало принесение недавно обретенной московского списка Казанской иконы Божией Матери в епархии Русской Православной Церкви, сообщается на сайте Татарстанской митрополии.

Крестный ход с этой святыней начался от стен Московского Кремля в день памяти великомученика Георгия Победоносца и завершится там же 4 ноября, в праздник Казанской иконы Божией Матери.

В течение полугода чудотворный список Казанской иконы Божией Матери посетит 60 российских городов. В Казанской епархии святыня пробудет с 14 по 16 июня 2024 года, где будет выставлена для молитвенного поклонения верующих в Казанском кафедральном соборе Богородицкого монастыря.

Фото: © Татарстанская митрополия

Этот недавно обретенный образ Богородицы до Гражданской войны находился в одноименном храме на Красной площади, построенном князем Пожарским после освобождения Москвы от интервентов. Казанская икона - особо чтимая святыня русского народа, ибо связана с преодолением одного из самых тяжелых периодов отечественной истории. Она стала символом славных побед и покровительства Богородицы над Россией. По молитвам перед этим древним образом Матерь Божия неоднократно являла Свою милость, избавляя от бед, укрепляя в испытаниях и утешая в скорбях.

В городах, через которые пройдет крестный ход, будут совершаться молебны с акафистным чтением перед иконой, а также молитвы о российском воинстве и о мире.

Организатором общероссийского принесения Казанской иконы выступает Комиссия РПЦ по развитию паломничества и принесению святынь при поддержке руководства регионов, ВРНС и Фонда Царьград.

В прошлом году в епархиях РПЦ приносился ковчег с мощами св. Георгия Победоносца, которому поклонились около 800 тысяч человек.