В татарском ТЮЗе впервые представят спектакль с тифлокомментированием

В воскресенье, 15 мая, в Татарском театре юного зрителя имени Г.Кариева впервые состоится показ спектакля «Волжская» с тифлокомментированием к 130-летию со дня рождения первой татарской актрисы Сахибжамал Гиззатуллиной-Волжской.

Постановка посвящена последним трагичным дням жизни актрисы. Благодаря тифлокомментированию слабовидящие и слепые зрители смогут узнать о декорациях, костюмах, действиях артистов.

Адаптация спектакля и организация показов стала возможна благодаря грантовой поддержке Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» в рамках программы поддержки людей с нарушениями зрения «Особый взгляд» при участии Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих.