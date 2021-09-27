В Татарском театре оперы и балета готовится премьера оперы «Тоска»

Автор фото: Владимир Васильев

Юбилейный Шаляпинский фестиваль откроется премьерой оперы «Тоска» Джакомо Пуччини, которая в дальнейшем войдет в репертуар Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Джалиля. За режиссерскую работу возьмется оперный режиссер, художественный руководитель камерного музыкального театра «Санкт-Петербург Опера» – народный артист РФ, лауреат театральных премий «Золотая маска» Юрий Александров. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил сам режиссер.

«Я буду ставить “Тоску” за свою карьеру, мягко говоря, не в первый раз. Но каждый раз я ставлю о том, что меня волнует в данный период моей жизни. И поэтому мои спектакли никогда не похожи друг на друга. Но неизменным для меня остается одно – я ставлю спектакли не для критиков, а для зрителей. Потому что только их количество и реакция на спектакль – показатель успешности постановки», – считает Александров.

По словам Александрова, художником-постановщиком оперы «Тоска» станет народный художник России Вячеслав Окунев.

Фото: © Владимир Васильев

Творческий тандем Александрова и Окунева казанскому зрителю известен хорошо – только в этом месяце в стенах театра прошла премьера оперы «Паяцы» Руджеро Леонкавалло.

Текущая версия оперы «Тоска» в Татарском музыкальном театре была поставлена швейцарским режиссером Кристофером Гроссером в сотрудничестве с художником-постановщиком Игорем Гриневичем. Ее премьера состоялась на сцене театра в 1993 году.