Таткнигоиздат о ярмарке в Москве: Посетителей интересует история, кулинария и билингвы

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

В этом году Татарстан представил более 300 разножанровых книг в московском «Гостином дворе». Заместитель главного редактора Татарского книжного издательства Венера Шамсутдинова рассказала, как прошел первый день очередной Московской международной книжной ярмарки.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

«Радует, что, несмотря на будний день, у нашего стенда всегда есть посетители, он не простаивает. Подходят и наши соотечественники, и те, кто интересуются историей и культурой», — поделилась впечатлениями собеседница агентства.

По словам Шамсутдиновой, Татарстан в целом и его столица Казань в частности сейчас вышли на совершенно новый уровень привлечения туристов. Большое количество людей начало интересоваться историей республики, традициями и даже национальной татарской кухней.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

«Людям интересна наша история, какие у нас есть знаменитые писатели и поэты. Многих интересуют наши правители в разные исторические периоды, а также татарская кулинария. Традиционно двуязычные книги и словари также пользуются большим спросом. Посетители стенда много спрашивают о том, какие новые авторы появляются в нашей литературе», — рассказала заместитель главного редактора издательства.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

По ее словам, многие пожелания посетителей прошлой ярмарки, которая состоялась в Москве в июне (речь идет о фестивале «Красная площадь» — прим. Т-и), были учтены при составлении нынешнего стенда. Многим хотелось увидеть больше исторических изданий, детских книг, пособий по изучению языка. И, конечно, большой популярностью всегда пользуются билингвы (двуязычные издания). Одна из самых популярных книг на стенде — «Давайте говорить по-татарски» на татарском, английском и русском языках.

«Также у нас есть „Азбука безопасности“ на татарском и русском. В ней рассказывается, как вести себя в различных ситуациях.В наше время книга актуальна, как никогда. Думаю, это настольная книга для любого ребенка с 1-го по 3-ё класс. Даже я, будучи взрослой, подчерпнула ля себя полезную информацию», — подчеркнула Шамсутдинова.

Она также сообщила, что в первые часы после открытия выставки стенд РТ посетил известный российский актер Камиль Ларин. Он поздоровался на татарском языке и отметил многообразие книг на полках.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Помимо новинок и бестселлеров Татарского книжного издательства на осенней ярмарке можно встретить книги издательств «Эксмо», «Рипол-классик», «Русское слово», АСТ, «Новое литературное обозрение», Института археологии РАН, Высшей школы экономики, Студии российского дизайнера Артемия Лебедева и многих других.

Москвичи и гости столицы также могут посетить литературные лекции и встречи с авторами. Например, сегодня, в день открытия, был организован «Поэтический капустник» с детскими писательницами Анной Игнатовой, Татьяной Стамовой, Наталией Волковой и другими.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Международная книжная ярмарка в Москве проходит с 2 по 5 сентября в выставочном комплексе «Гостиный двор». Более 300 участников из различных регионов России, а также из Ирана, Германии, Кыргызстана, Китая, Казахстана и Беларуси представляют свои новинки и бестселлеры всех жанров по издательским ценам.