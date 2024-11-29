В Татарской государственной филармонии пройдет концерт «Эхо. Альфия Авзалова»

В концертном зале Татарской государственной филармонии им.Г.Тукая 15 декабря пройдет концерт «Эхо. Альфия Авзалова». Он объединит богатое наследие советской и российской певицы Альфии Авзаловой и молодых авторов объединения «Калеб». Об этом заявила руководитель фонда им.А.Авзаловой, дочь легендарной певицы Зульфия Авзалова на пресс-конференции в «Татар-информ».

В концерте примут участие Филюс Кагиров, Эльмира Калимуллина, Алина Шарипжанова, Эльза Исламова, Ильгиз Шайхразиев и другие. Музыкальное сопровождение — оркестр Татарского государственного театра драмы и комедии имени К. Тинчурина. Дирижер – Ильяс Камал.

«Альфия Авзалова сама была новатором. Ей нужно было все новое и современное, она всегда знакомилась с работами молодых композиторов», — отметила спикер.

По ее словам, в уставе фонда Авзаловой и его руководящих документах прописано, что в приоритете у организации — поддержка молодых артистов. «Мы ищем и помогаем артистам расти и развиваться», — добавила она.

Организаторы концерта — фонд сохранения и развития творчества певицы Альфии Авзаловой и творческое объединение «Калеб». Куратор проекта — заместитель директора театра им.К.Тинчурина Лилия Гараева.