В Татарской филармонии состоится концерт «Рождение легенды» к 110-летию Олега Лундстрема

В Татарской государственной филармонии имени Г. Тукая 10 апреля состоится концерт «Рождение легенды» Государственного камерного оркестра джазовой музыки им. О. Лундстрема, посвященный 110-летию со дня рождения выдающегося джазового музыканта.

В юбилейной программе прозвучат произведения Олега Лундстрема, а также джазовые стандарты легенд мирового джаза: Дюка Эллингтона, Каунта Бейси и Гленна Миллера, ставшие частью истории оркестра.

В фойе зала будет представлена выставка Российского национального музея музыки «Рождение легенды: Олег Лундстрем и его оркестр», рассказывающая о незаурядной личности выдающегося музыканта и композитора и истории его оркестра. В экспозиции, отражающей почти вековой путь старейшего джазового коллектива, будут представлены ранее не изданные архивные материалы.

Композитор, дирижер, скрипач и пианист Олег Лундстрем – одна из ключевых фигур в истории отечественного джаза. В 1934 году в Харбине, вдохновленный звучанием оркестра Дюка Эллингтона, он основал собственный джазовый ансамбль, который спустя десятилетия получил статус Государственного камерного оркестра джазовой музыки и стал одним из главных хранителей традиций джаза в России. Коллектив официально занесен в Книгу рекордов Гиннесса как старейший действующий джазовый оркестр мира.

Сегодня Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема под руководством народного артиста России Бориса Фрумкина продолжает традиции маэстро, сохраняя узнаваемый стиль и уникальное звучание биг-бенда.