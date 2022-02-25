В Татарской Филармонии презентовали первый сборник нот песен и романсов «Джазлы Казан»

В Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая состоялась презентация сборника нот песен и романсов Заслуженной артистки Российской Федерации, Народной артистки Республики Татарстан, профессора, директора Филармонического джаз-оркестра РТ Лидии Ахметовой «Джазлы Казан». В книге представлено 41 музыкальное сочинение Лидии Ахметовой, которые были созданы в содружестве с известными поэтами и артистами Татарстана. Среди них Роберт Миннуллин, Фанис Яруллин, Флера Тарханова, Гульшат Зайнашева, Разиль Валиев, Георгий Ибушев и другие. Выход сборника был приурочен к 30–летию профессиональной творческой деятельности Лидии Алексеевны.

«Писать песни я начала еще в юные годы и уже тогда сотрудничала со многими поэтами и поэтессами. В то время я параллельно работала солисткой-вокалисткой Государственного джаз-оркестра союза кинематографистов Республики Татарстан под управлением Виктора Деринга и именно тогда и влюбилась в джаз, буквально творчески питалась им. Так постепенно, годами и создавалась эта книга, в которую вошли мои песни», – рассказала Лидия Ахметова.

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

На презентации свои слова поздравления сказал директор Татарской Государственной филармонии имени Габдуллы Тукая Кадим Нуруллин: «Очень логичен тот факт, что человек, всю жизнь посвятивший музыке джаза, выпускает свой сборник сочинений под названием «Джазлы Казан». Это дебют Лидии Алексеевны в качестве автора издания, книга с ее музыкой выпускается в первый раз. Это большой труд, и мы в Татарской Филармонии всячески поддерживаем такие начинания».

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Авторами аранжировок выступили известные музыканты: художественный руководитель и главный дирижер Филармонического джаз-оркестра РТ Сергей Васильев, член союза композиторов РТ, лауреат Государственной премии имени Мусы Джалиля Ильяс Камалов, композитор, заслуженный деятель искусств РТ Гульнара Беляева, солист Филармонического джаз-оркестра РТ Равил Камышев, музыкант-аранжировщик Альберт Зиятдинов.

«Сегодня действительно большое событие для всей Республики. Мы презентуем прекрасный сборник. В сфере эстрадно-джазовой музыки написано очень мало песен и романсов на татарском языке. И очень отрадно, что композиции Лидии Алексеевны можно исполнять как классическим певцам, так и эстрадным, джазовым вокалистам. Песни Лидии Ахметовой позитивны и оптимистичны, они раскрывают лучшие качества человека: доброту, способность мыслить, любить, делать этот мир прекраснее и милосерднее. Созданные ею, искренние, мелодичные песни и романсы, уверенно прошли зрительский «экзамен», войдя в репертуар нашего Филармонического джаз – оркестра Республики Татарстан и известных солистов», - рассказал художественный руководитель и главный дирижер Филармонического джаз-оркестра РТ Сергей Васильев.

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Над книгой трудилась целая команда профессионалов. Рецензентами сборника стали Заслуженный артист Российской Федерации, Народный артист Республики Татарстан Айдар Файзрахманов и художественный руководитель и главный дирижер Филармонического джаз-оркестра РТ Сергей Васильев, музыкальным редактором выступил член союза композиторов РТ, лауреат Государственной премии имени Мусы Джалиля Ильяс Камалов, редактор – Миляуша Гайнатуллина, дизайнер Гульнара Измайлова.

Свою оценку книге высказал ее музыкальный редактор Ильяс Камалов: «Сам сборник, несмотря на название «Джазлы Казан» получился очень универсальным. В нем есть и романсы, написанные в классическом стиле, и песни, близкие к народному творчеству и фольклору, но в то же время во всех них чувствуется почерк Лидии Ахметовой, ее стиль. И хоть все песни разноплановые, они объединены одним авторским началом. По уровню подготовки музыкантов музыкальный материал так же универсален. В сборнике мы можем найти песни и для детей, подходящие для педагогической деятельности в школах, а также для исполнения уже высоко профессиональными, состоявшимися вокалистами».

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

На встрече Лидия Ахметова вспоминала интересные события и моменты, которые повлияли на создании ее песен, рассказывала о дружбе о поддержке многих деятелей культуры Республики Татарстан, делилась особенностями написания джазовых песен и очень теплым и плодотворным сотрудничестве с известными поэтами. С одной из них - почетным членом Союза писателей Республики Татарстан поэтессой Разиной Саетгараевой, которая также присутствовала на презентации, и была написана одноименная песня «Джазлы Казан». Для гостей презентации сочинения Лидии Ахметовой исполнили солисты Татарской Государственной филармонии имени Габдуллы Тукая – лауреат Международных конкурсов Гульнара Байназарова, и солистки Филармонического джаз-оркестра РТ Аделя Муззафарова и Мария Аксёнова.

«Спасибо большое всем, кто помогал мне в создании этого сборника – музыкантам, поэтам, редакторам. И отдельная благодарность директору Татарской Государственной филармонии имени Габдуллы Тукая Кадиму Назыровичу Нуруллину, за помощь в публикации моего труда. Ведь подобных сборников татарских песен в джазовой обработке у нас еще не было. Это первая книга в нашей республике, которая посвящена татарскому джазу. И я буду очень рада, если сборник «Джазлы Казан» поможет молодым талантам в поиске новых идей и сценических образов, натолкнет их на интересные мысли, и ускорит движение к творческим успехам!», – уверена Лидия Ахметова.

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Всем гостям, пришедшим на презентацию, Лидия Ахметова подарила свой сборник сочинений с автографом. В дальнейшем книга «Джазлы Казан» в качестве подарка будет передана образовательным музыкальным учреждениям Республики Татарстан для поддержания и развития вокального исполнительского искусства.