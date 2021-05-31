В татарской деревне Чувашии состоялся первый Сабантуй 2021 года

В деревне Сориле (Ишмурзино-Суринск) Яльчикского района Чувашии прошел татарский национальный праздник Сабантуй.

Народные гулянья начались с конкурса религиозных песнопений: мунаджаты, баиты и стихи исполняли как взрослые, так и дети.

Лучшими исполнителями мунаджатов были признаны Гульнара Масаева, Альфис Хисамутдинов и Гульшат Садриева. В номинации художественное слово призовых мест удостоились Иркэ Масаева, Айсылу Назмутдинова и Самира Салихова.

Также на мероприятии наградили активистов, внесших большой вклад в развитие села. Им вручили государственные грамоты, а также благодарственные письма Всемирного конгресса татар и администрации Яльчикского района.

Глава сельского поселения Янтиково Юрий Алексеев поздравил жителей Иш-Суринска с праздником плуга, пожелал им здоровья, семейного благополучия и хорошего отдыха.

Перед гостями Сабантуя выступили ансамбль «Ялкын» Батыревского района Чувашии, а также местные таланты. Кроме того, в рамках праздника состоялась конференция, посвященная 350-летию села Ишмурзино-Суринск.