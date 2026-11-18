Завтра, 19 ноября, в информационном агентстве «Татар-информ» пройдет пресс-конференция, посвященная вопросам безопасного использования газа в быту в зимний период.

Начало мероприятия – в 11:00. Спикером выступит заместитель генерального директора по производству ООО «Газпром трансгаз Казань» Рамис Саляхов.

Эксперт расскажет о мерах по повышению безопасности газовых сетей, капитальном ремонте внутридомового газового оборудования, а также о том, по каким критериям отбираются дома для проведения таких работ и как это влияет на надежность газоснабжения.

Кроме того, речь пойдет о системах контроля загазованности, принципах их работы и распространении таких устройств в Татарстане.

Отдельное внимание будет уделено наиболее распространенным причинам аварийных ситуаций – техническим неисправностям и нарушениям правил эксплуатации газового оборудования. Спикер разберет типичные ошибки жителей и даст рекомендации, которые помогут избежать утечек газа и отравлений.

Также на пресс-конференции обсудят итоги плановых проверок внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах, наиболее частые нарушения и порядок действий в случаях, когда собственники не предоставляют специалистам доступ для проведения технического обслуживания.

Вопросы спикеру можно заранее направить через МАКС, указав название СМИ. Аккредитация проводится по телефону: +7 987 008 48 86.