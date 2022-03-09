В «Татар-информе» пройдет пресс-конференция о творчестве певицы Анастасии Макаровой

Завтра, 10 марта, в 13.00 в «Татар-информе» состоится двуязычная пресс-конференция, посвященная творческой деятельности певицы Анастасии Макаровой.

В мероприятии примут участие певица Анастасия Макарова, продюсер Раушания Анимподистова, композитор и саунд-продюсер Юрий Федоров, автор песен Гелюса Батталова и учитель татарского языка, преподаватель речи, актриса театра им. Тинчурина Резеда Саляхова.

Анастасия завоевала титул Miss Planet 2017, а сейчас занимается пением. Анастасия Макарова – русская девушка с красивым и проникновенным вокалом покоряет сцену композициями на татарском языке.

В 2019 году певица представила первую песню на татарском языке, которая называется «Һаман да яратам». На данный момент выпущено 8 песен на татарском языке.

На сайте «Татар-информа» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции.

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