В «Татар-информе» наградили победителей конкурса «А у нас во дворе – 2026»

В информационном агентстве «Татар-информ» состоялась церемония награждения победителей республиканского конкурса «А у нас во дворе – 2026», объединившего жителей городов и сельских поселений Татарстана, которые своими силами создают праздничное оформление дворов и улиц.

По итогам голосования первое место занял Артем Демидов из Нижнекамска (ул. Кайманова, 11). Второе место присуждено семье Хафизовых – Радику и Гульназ из села Малая Цильна Дрожжановского района. Третье место заняла семья Ибрагимовых – Ильяс и Гульчачак из села Хансверкино Бавлинского района. На церемонию награждения Хафизовы приехали в полном составе, а Гульчачак Ибрагимова – вместе с дочерью Ильсией.

Победители отметили, что конкурс стал важным событием для их населенных пунктов и объединил большое число жителей. Так, по словам Артема Демидова, в подготовке и участии была задействована целая команда активных горожан.

«Началось все в 2023 году, когда сложилась сильная команда старших по домам. У нас дом многоподъездный, и поэтому старших – два. Один из них сегодня здесь – Фаиль Галиуллин. Я его хочу поблагодарить за поддержку. Три года подряд участвуем в конкурсе. Да, это мои идеи, его руки», – рассказал он.

Победитель поблагодарил организаторов за возможность участия и отметил высокий уровень вовлеченности жителей.

«Во-первых, мне хочется поблагодарить “Татар-информ” за организацию конкурса “А у нас во дворе”. Спасибо за эту возможность приехать сюда. Хочу сказать за Нижнекамск, что с самого первого этапа голосования мы участвовали крайне честно. Первый этап, он был такой, там главным было в десятку попасть, да, во втором этапе благодаря главе города Радмиру Ильдаровичу Беляеву подключились наши заводы-гиганты. Это благодарность генеральным директорам “Нижнекамскнефтехим”, компаний “Сибур”, “Танеко”, “Таиф НК”. Управление образования, дошкольные сады, школы – все голосовали», – отметил Демидов.

Он подчеркнул, что победа стала результатом широкой поддержки жителей.

«Это первое место – заслуженная победа. Спасибо всем нижнекамцам, которые за нас голосовали. Думаю, не только нижнекамцы – и Петербург подключался, друзей у нас очень много, охват аудитории был большим», – добавил он.

Кроме того, Демидов сообщил, что команда также стала победителем грантового конкурса с проектом зимнего фестиваля.

«А еще хочу сказать, что мы не только двор украсили, да, мы еще выиграли грант лучшего зимнего фестиваля “Курше”. Республике Татарстан тоже большая благодарность за проведение таких мероприятий», – сказал он.

Церемонию награждения провела коммерческий директор ИА «Татар-информ» Дина Халимова. Она поблагодарила участников за активную позицию и вклад в создание праздничной атмосферы.

«Я хочу вас поблагодарить за вашу доброту, за ваши старания, за ваше желание сделать жизнь красивее и радостнее не только себе, но и своим домочадцам, своим соседям, своим селам и городам», – подчеркнула она.

После официальной части состоялось вручение наград победителям конкурса. Они были награждены денежными призами.