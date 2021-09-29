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Ру Тат
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29 сентября 2021  15:52

В «Татар-информ» пройдет пресс-конференция, посвященная премьере фильма «Один на миллион»

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В пятницу, 1 октября, в 14.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная выходу в широкий прокат автобиографического фильма «Один на миллион». Кинокартина рассказывает об истории успеха миллиардера Саидмурода Давлатова.

В мероприятии примут участие международный бизнес-тренер, бизнес-наставник и герой фильма-биографии Саидмурод Давлатов, режиссер фильма Мухиддин Музаффар – ожидается подключение по Zoom.

Кроме того, участниками пресс-конференции станут президент Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ Айдар Шагимарданов и директор ГБУК РТ «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

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