В «Татар-информ» пройдет пресс-конференция, посвященная премьере фильма «Один на миллион»

В пятницу, 1 октября, в 14.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная выходу в широкий прокат автобиографического фильма «Один на миллион». Кинокартина рассказывает об истории успеха миллиардера Саидмурода Давлатова.

В мероприятии примут участие международный бизнес-тренер, бизнес-наставник и герой фильма-биографии Саидмурод Давлатов, режиссер фильма Мухиддин Музаффар – ожидается подключение по Zoom.

Кроме того, участниками пресс-конференции станут президент Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ Айдар Шагимарданов и директор ГБУК РТ «Татаркино» Миляуша Айтуганова.