В Ташкенте проходит бизнес-форум «Узбекистан – Татарстан»

В Ташкенте проходит трехдневный бизнес-форум «Узбекистан – Татарстан». От РТ на форуме присутствует делегация из 50 человек, возглавляет ее заместителем премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли Олег Коробченко.

В начале официальной части он зачитал обращением Раиса Татарстана Рустама Минниханова к участникам форума. «Благодаря целенаправленной работе лидеров наших стран – Владимира Путина и Шавката Мирзиёева – отношения между Россией и Узбекистаном укрепляются с каждым годом, – процитировал Коробченко. – Безусловно, в развитие взаимодействия двух государств вносят свою лепту регионы и представители бизнеса, в том числе из Татарстана».

В составе делегации также находится председатель Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев. «Наши отношения с Узбекистаном складывались непросто, был непростой период и небольшой перерыв. Сейчас, благодаря такой целенаправленной политике президентов Узбекистана и России, существуют нормальные условия», – подчеркнул он.

По словам Шамиля Агеева, система торгово-промышленных палат позволяет решать многие вопросы, которые возникают во время таких встреч и бизнес-миссий предпринимателей.

Агеев также рассказал участникам о Kazan Forum и призвал всех принять в нем участие в 2024 году. «Сейчас нам важно сохранить темп, который задан нашими руководителями, курс правильный, мы с вами для этого и работаем», – резюмировал Шамиль Агеев.

В рамках бизнес-форума состоялись В2В-переговоры с участием представителей узбекских компаний. Кроме этого, в рамках визита делегация Татарстана осмотрела производства резидентов Химико-индустриального технопарка «Чирчик», посетила технопарк «Джизак» и Джизакский аккумуляторный завод.