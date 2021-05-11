В Ташкенте прошел вечер памяти искусствоведа и художника Рафаиля Такташа

6 мая в Ташкенте в зале Союза художеств Узбекистана прошел вечер памяти известного искусствоведа, академика Рафаиля Хадиевича Такташа — сына писателя Хади Такташа. Об этом сообщает пресс-служба представительства Республики Татарстан в Республике Узбекистан.

В мероприятии приняли участие известные и ведущие деятели культуры и искусства, представительство РТ в Узбекистане, представители Татарского общественного культурно-просветительного центра г. Ташкента, общественные деятели и журналисты, знакомые с Рафаэлем Хадиевичем.

«Он был порывистый и энергичный, как ветер. Глубинный, как океан. Чудаковатый, как Дон Кихот. Деликатный и щепетильный, как истинный интеллигент», — отметила заслуженный журналист Узбекистана, заслуженный работник культуры Татарстана Эльмира Тухватуллина.

Рафаил Такташ, доктор искусствоведения, профессор, академик Академии художеств Узбекистана, кавалер орденов Республики Узбекистан «Дустлик» и «Эл-юрт хурмати». Татарин, родившийся в Казани, в семье классика татарской поэзии Хади Такташа, он обрел вторую родину в Узбекистане, куда переехал после смерти отца. Он окончил Московский Государственный Академический художественный институт им.В.И.Сурикова, потом Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им.Е.И.Репина, а также аспирантуру в Академии художеств СССР.

Рафаил Такташ оставил после себя большое культурное наследие: десятки монографий о современных художниках, в том числе, монографии «Усто Кодыр-джон Хайдаров», «Жолдасбек Куттымуратов», «Александр Волков», «Н. В. Кашина (Жизнь и творчество)», «Фарух Кагаров», «Михаил Курзин», «Современная графика Узбекистана», «Изобразительное искусство Узбекистана», «Художественно-критические этюды» и более 300 публикаций об искусстве в печатных изданиях. Он первый, кто систематизировал огромный пласт истории изобразительного искусства Узбекистана со второй половины 19 века по шестидесятые годы 20 века. Получил известность как талантливый художник, владеющий приемами европейской, русской и восточной живописи. Его картины хранятся как в частных коллекциях, так и в музеях Узбекистана, Москвы и Татарстана.

На вечере памяти прозвучали воспоминания людей, которые знали Рафаила Такташа. Были показаны отрывки из фильма заслуженного артиста Узбекистана Алиаскара Фатхуллина «Татары Узбекистана». Из Москвы прислал видео-воспоминание Александр Волков — сын автора «Гранатовой чайханы».

Каждый участник этого вечера получил на память небольшую книжечку, изданную к 95-летию Рафаила Такташа.