В Ташкенте презентовали программу «Рукописи Алишера Навои в собраниях Казани»

В Ташкенте состоялась презентация программы «Рукописи Алишера Навои в собраниях г. Казани». Мероприятие подготовили Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан совместно с Национальной библиотекой Узбекистана им. А.Навои.

Представитель Республики Татарстан в Узбекистане Айдар Ахтареев отметил давние исторические и культурные связи между татарским и узбекским народами.Татарстанские ученые уделяют большое внимание философско-поэтическому наследию Алишера Навои, который внес незаменимый вклад в развитие тюркского литературного языка. В Казани именем великого поэта названа улица в знак признания его гения.

Ахтареев уверен, что предстоящие в 2022 году презентации каталога в Казани и Москве послужат развитию навоиведения, укреплению братских связей между народами России и Узбекистана.

В работе над каталогом-альбомом «Рукописи Алишера Навои в собраниях Казани» (Москва-Казань, 2021 г.). принимали участие сотрудники Национальной библиотеки Республики Татарстан, Научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского Казанского (Приволжского) Федерального университета, Государственного архива Республики Татарстан. Автор-составитель — заместитель генерального директора Государственного музея Востока (г. Москва) Илья Зайцев.